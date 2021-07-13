В Иране произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 15:41 (время местное) в иранской провинции Фарс произошло землетрясение силой 4,9 балла.
Об этом сообщили в Сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета, передает во вторник Trend.
Эпицентр находился в 30 километрах от города Бабамунир, подземные толчки зафиксированы на глубине 8 километров.
Информации о разрушениях и погибших нет.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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