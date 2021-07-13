В Иране произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 15:41 (время местное) в иранской провинции Фарс произошло землетрясение силой 4,9 балла.

Об этом сообщили в Сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета, передает во вторник Trend.

Эпицентр находился в 30 километрах от города Бабамунир, подземные толчки зафиксированы на глубине 8 километров.

Информации о разрушениях и погибших нет.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)