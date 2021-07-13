Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с пожарами на освобожденных территориях (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с пожарами на освобожденных территориях.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, на освобожденных территориях наблюдаются пожары: «Одна из причин – несоблюдение правил безопасности лицами, ведущими в настоящее время реконструкционные и восстановительные работы, а также гражданами, посещающими Карабах. Из-за того, что на лесных участках и зерновых полях бросают окурки сигарет или другие легковоспламеняющиеся отходы, на этих территориях возникают пожары, что наносит серьезный ущерб флоре и фауне».

Генпрокуратура предупреждает, что виновные в таких нарушениях будут привлечены к ответственности. «Защита природы – долг каждого гражданина», – говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)