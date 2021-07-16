Потерпевшая сторона подала иск против Ровшана Акберова на 1,22 млн манатов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском военном суде завершились предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего командующего корпусом генерала Ровшана Акберова.

Как передает в пятницу Trend, на заседании под председательством судьи Габиба Гасанова были уточнены анкетные данные подсудимого.

Далее адвокаты Акберова ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с нарушениями и его возврате на предварительное следствие.

Сторона защиты также ходатайствовала об исключении из списка доказательств показаний привлеченных в качестве свидетелей экс-председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова, Мазахира Шихалиева и замминистра по чрезвычайным ситуациям Оруджали Гаджиева.

По словам адвокатов, ранее свидетели сказали, что не знают, кто совершил убийство Эльчина Алиева, но во время следствия они заявили, что это сделал Ровшан Акберов.

Сторона защиты также ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест.

Позже представитель юридического наследника потерпевшего Эльчин Садыгов подал гражданский иск против Ровшана Акберова на 1 220 000 манатов.

Суд удалился на совещание.

После совещания судья отклонил ходатайства стороны защиты, а иск потерпевшего был принят в судопроизводство.

Очередное судебное заседание по этому делу назначено на 30 июля.

Отметим, что ранее в ходе предварительного следствия было установлено, что Ровшан Акберов в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Эльчином Алиевым рядом с кафе «Сикора» (г. Киев, ул. Дегтярева, 7), примерно в 2-3 часа ночи, умышленно нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался.

Ровшану Акберову было предъявлено обвинение по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)