Пожар на заминированных территориях в Ходжавенде потушен - МЧС (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пожар на заминированных территориях в Ходжавенде потушен.

На "горячую" линию МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на труднодоступной заминированной горной территории и частично в лесной зоне вблизи седа Эдилли Ходжавендского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС.

На место пожара были привлечены силы МЧС.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на село Эдилли и защитить от него коммуникации.

Пожар был потушен в результате привлечения к его тушению двух вертолетов авиаотряда МЧС. Предотвращено распространение огня на территорию леса.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)