В Азербайджан пресечен ввоз более 28 кг наркотиков из Ирана - погранслужба (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В последние дни сотрудники погранотрядов «Горадиз», «Гектепе» и «Лянкяран» Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну из Ирана более 28 кг наркотических веществ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу.

Согласно информации ГПС, неизвестные нарушили государственную границу в направлении Азербайджана на служебных участках погранзастав в селах Перимбель Ярдымлинского, Махмудлу Джебраильского и Зюнгюлеш Астаринского районов Азербайджана. Погранзаставы были подняты по команде «К оружию!», служебные участки были перекрыты и начато преследование нарушителей границы пограничными нарядами, место происшествия и близлежащие территории были взяты под контроль. Не подчинившимся приказу «Стой!» нарушителям границы, которые впоследствии бросили контрабандный груз, удалось скрыться, воспользовавшись темным временем суток и труднопроходимым рельефом территории.

В результате поисковых мероприятий на территории Ярдымлинского района были обнаружены свыше 7 килограммов марихуаны и прибор ночного видения, в Джебраильском районе - более 11 килограммов и в Астаринском районе - свыше 9 килограммов веществ, похожих на наркотические средства.

Оперативно-следственные меры по факту продолжаются.

(Перевод: Кямаля Сеидова)