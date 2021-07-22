В Ходжалинском районе два человека подорвались на мине

БАКУ /Trend/ - Вечером 21 июля в Ходжалинском районе Азербайджана два человека подорвались на мине, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Ходжалинскую районную прокуратуру.

В прокуратуру поступила информация о подрыве на противопехотной мине двух человек на освобожденной территории Ходжалинского района.

Было установлено, что на мине подорвались Таир Махмудов и Ясин Мехралыев – сотрудники компании, ведущей строительные работы на территории района. Они получили ранения различной степени тяжести.

Ходжалинская районная прокуратура проводит расследование по данному факту.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)