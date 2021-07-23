В результате армянского обстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - 23 июля, около 16:00, подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате снайперского выстрела с противоположной стороны военнослужащий азербайджанской армии прапорщик Ягублу Фарман Тельман оглу стал шехидом. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!" - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в настоящее время подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные действия.

"Прибегая к подобным провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)