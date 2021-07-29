В Ходжалы обнаружены оружие и боеприпасы
БАКУ /Trend/ - В селе Чанагчы Ходжалинского района обнаружены оружие и боеприпасы.
Как сообщили в четверг Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, на освобожденных территориях Азербайджана продолжаются мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов.
Во время контрольно - профилактических мероприятий на территории села Чанагчы Ходжалинского района были обнаружены один пулемет, три автомата, семь гранат, один снаряд к гранатомету, два магазина к автомату, 269 патронов разного калибра.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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