В Ярдымлинском районе тушат лесной пожар
БАКУ /Trend/ - В Центр управления кризисными ситуациями МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в лесополосе на территории со сложным рельефом вблизи села Хонуба Ярдымлинского района.
Как сообщили в понедельник Trend в МЧС, в связи с этим на место происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны, личный состав Службы спасения особого риска и Южного регионального центра, сотрудники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов. В настоящее время принимаются оперативные меры по тушению пожара.
Согласно предварительной информации, на территории площадью около 15 гектаров горят сухие листья и ветки, кусты и частично деревья.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
7134 метра! Азербайджанец на велосипеде впервые в истории покоряет одну из высочайших вершин Центральной Азии (ФОТО)
Награбленное Разиным богатство спрятано в Баку? Таинственная история горы Кюхлю и экологический туризм (ФОТО)
Лента новостей
Канадская компания исследует нефтяные скважины на ряде нефтегазодобывающих управлений АО "Узбекнефтегаз"
Армению нужно привлечь к ответственности за обстрел азербайджанских населенных пунктов - американский эксперт
Узбекистан внесет свой вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана – Минэнерго Узбекистана (Эксклюзив)
В финансово-банковском секторе Азербайджана ликвидность и достаточность капитала находятся на высоком уровне – директор ЦАЭРКА
Поддерживающие «поправку Паллоне» извлекают выгоду из отношений с армянской диаспорой в США – Метью Брайза
В Азербайджане дело подозреваемого в получении взятки у пациентов с коронавирусом врача направлено в суд
На освобожденных территориях Азербайджана я увидела поселения, стертые с лица земли – французский депутат (ФОТО/ВИДЕО)
BP Exploration завершила передачу операторства Южно-Кавказским трубопроводом SOCAR Midstream Operations
Дисциплинарная комиссия парламента приняла заключение о лишении депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова
Министр обороны Азербайджана приказал быть готовым к провокациям армянских ВС, и немедленно пресекать их
Италия заинтересована в реализации проектов по освоению месторождений полезных ископаемых в Узбекистане
Назван срок начала выдачи в Азербайджане «Сертификата о противопоказаниях» лицам, имеющим противопоказания к вакцинам от COVID
Сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИТ является приоритетом двустороннего взаимодействия - минпромторг России