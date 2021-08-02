В Ярдымлинском районе тушат лесной пожар

БАКУ /Trend/ - В Центр управления кризисными ситуациями МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в лесополосе на территории со сложным рельефом вблизи села Хонуба Ярдымлинского района.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС, в связи с этим на место происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны, личный состав Службы спасения особого риска и Южного регионального центра, сотрудники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов. В настоящее время принимаются оперативные меры по тушению пожара.

Согласно предварительной информации, на территории площадью около 15 гектаров горят сухие листья и ветки, кусты и частично деревья.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)