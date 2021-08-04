В Ярдымлинском районе продолжается тушение лесного пожара (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются непрерывные меры в направлении тушения пожара, возникшего в лесополосе с труднопроходимым горным рельефом близ села Хонуб Ярдымлинского района Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, по предварительным подсчетам сгорело около 30 гектаров леса. В настоящее время активные очаги пожара охватывают территорию в один гектар. В целях предотвращения распространения пожара и его тушения на территорию привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, войска Гражданской обороны, подразделения Службы спасения особого риска и Южного регионального центра, один вертолет авиационного отряда, сотрудники Центра лесного хозяйства и Регионального управления экологии Министерства экологии и природных ресурсов, а также местные жители.

Поскольку пожар возник в высокогорной территории с труднопроходимым рельефом, в тушении в основном используется ручной труд.

МЧС Азербайджана призывает население на фоне ожидаемого в предстоящие дни повышения температуры воздуха серьезно соблюдать правила пожарной безопасности.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)