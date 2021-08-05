Лесной пожар в Ярдымлинском районе потушен
Происшествия 5 августа 2021 16:07 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Лесной пожар, возникший первого августа на труднопроходимой горной местности близ села Хонуба Ярдымлинского района, потушен.
Как сообщили в четверг Trend в МЧС Азербайджана, на 32 гектарах сгорели кусты, опавшая листва, пни и деревья.
Пожар был потушен расчетами Государственной службы пожарной охраны, силами войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Южного регионального Центра МЧС Азербайджана с использованием одного вертолета авиационного отряда, а также сотрудниками Центра лесного хозяйства Минэкологии и природных ресурсов и местными жителями.
Остальной участок лесополосы был защищен от огня.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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