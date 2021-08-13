Для тушения пожара в горах Габалы задействован второй вертолет (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Для тушения пожара, вспыхнувшего 11 августа близ села Тиканлы в горах Габалинского района, и предотвращения распространения огня задействован второй вертолет авиационного отряда МЧС Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, к тушению пожара привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, гражданской обороны, сотрудники северо-западного регионального управления, минэкологии и природных ресурсов, группа местных жителей.

Тушение огня затрудняют рельеф местности и порывистый ветер.

МЧС Азербайджана вновь призывает население соблюдать правила противопожарной безопасности.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)