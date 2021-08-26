В тушении пожара в Габале задействованы 2 вертолета МЧС

БАКУ /Trend/ - В тушении пожара, вспыхнувшего в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района, задействованы два вертолета авиаотряда МЧС, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

Для тушения пожара дополнительно привлечены 34 человека личного состава войск гражданской обороны МЧС.

Ранее на короткий номер 112 горячей линии министерства поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом в Габалинском районе.

К тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС и сотрудники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.

По предварительной информации, горят сухая трава и кустарник.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)