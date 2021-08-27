В Гызылагаджском национальном парке вспыхнул пожар
БАКУ /Trend/ - В поселке Балыгчылар на территории Гызылагаджского национального парка вспыхнул пожар, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
Начальник Службы охраны биоразнообразия министерства Фируддин Алиев сообщил, что в тушении пожара задействованы сотрудники Государственной службы противопожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.
По данным МЧС, к работам по тушению пожара также привлечены сотрудники Службы спасения особого риска и Южного регионального центра министерства.
В настоящее время принимаются оперативные меры по тушению огня. По предварительной информации, горит сухая трава на территории площадью около 10 гектаров.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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