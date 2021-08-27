В Гызылагаджском национальном парке вспыхнул пожар

БАКУ /Trend/ - В поселке Балыгчылар на территории Гызылагаджского национального парка вспыхнул пожар, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Начальник Службы охраны биоразнообразия министерства Фируддин Алиев сообщил, что в тушении пожара задействованы сотрудники Государственной службы противопожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным МЧС, к работам по тушению пожара также привлечены сотрудники Службы спасения особого риска и Южного регионального центра министерства.

В настоящее время принимаются оперативные меры по тушению огня. По предварительной информации, горит сухая трава на территории площадью около 10 гектаров.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)