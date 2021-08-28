Военная прокуратура Азербайджана распространила информацию о самоубийстве военнослужащего

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с тем, что 27 августа 2021 года из огнестрельного оружия застрелился военнослужащий одной из воинских частей минобороны рядовой Газиев Чингиз Рамин оглу, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Республиканскую военную прокуратуру.

В сообщении говорится, что в связи с самоубийством в Агдамскую военную прокуратуру поступила информация, на основании которой сотрудники надзорного ведомства осмотрели место происшествия и тело военнослужащего. Были изъяты вещественные доказательства, взяты показания и выполнены другие действия.

По факту в Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

Следствие продолжается.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Контснатин Шапиро)