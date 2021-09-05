В ресторане в Бейлагане и в двухэтажном доме в Масаллы произошли пожары

БАКУ /Trend/ - В Бейлаганском районе, на территории одноэтажного дома общей площадью 2 тысячи квадратных метров, функционирующего как ресторан, сгорели бытовые отходы на участке в 50 квадратных метров, передает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Из-за высокой температуры на площади 10 квадратных метров потолок одной из комнат здания расплавился. Остальные комнаты были защищены от огня, и пожар был потушен.

Кроме того, на втором этаже двухэтажного дома общей площадью 240 квадратных метров в селе Бамбаши Масаллинского района сгорели конструкции двух комнат и деревянной крыши на площади 45 квадратных метров. Остальная часть дома была защищена от огня, и пожар был потушен.