Названа причина смерти бывшего главы ИВ Агстафинского района
БАКУ /Trend/ - Названа причина смерти арестованного экс-главы ИВ Агстафинского района Гулиева Низамеддина Магомед оглу.
Как в среду сообщили в ответ на запрос Trend в Гянджинской больнице модульного типа, Низамеддин Гулиев поступил в медучреждение седьмого сентября, и ему был поставлен диагноз симптомы «матового стекла» обоих легких с показателем 55-65 процентов.
Несмотря на проведенное лечение, восьмого августа он скончался от тромбоэмболии в результате вирусной пневмонии обоих легких.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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