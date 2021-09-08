Названа причина смерти бывшего главы ИВ Агстафинского района

БАКУ /Trend/ - Названа причина смерти арестованного экс-главы ИВ Агстафинского района Гулиева Низамеддина Магомед оглу.

Как в среду сообщили в ответ на запрос Trend в Гянджинской больнице модульного типа, Низамеддин Гулиев поступил в медучреждение седьмого сентября, и ему был поставлен диагноз симптомы «матового стекла» обоих легких с показателем 55-65 процентов.

Несмотря на проведенное лечение, восьмого августа он скончался от тромбоэмболии в результате вирусной пневмонии обоих легких.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)