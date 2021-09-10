На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент, есть раненый (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент, есть раненый, передает в пятницу Trend со ссылкой на совместное сообщение Генпрокуратуры и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Согласно информации, в 00: 57 восьмого сентября азербайджанский пограничный наряд выявил попытку незаконного пересечения госграницы из Ирана тремя неизвестными на территории заставы погранотряда "Горадиз" близ села Бёюк-Бахманлы Физулинского района.

Нарушители не подчинились приказу остановиться и проигнорировали предупредительные выстрелы в воздух. В соответствии с законом "О государственной границе Азербайджанской Республики" в целях предотвращения попытки бегства нарушителей госграницы пограничным нарядом были применено оружие. В результате один из нарушителей получил ранение, а другим двум удалось скрыться, воспользовавшись темным временем суток.

Получивший легкое ранение в область руки нарушитель госграницы был доставлен в Физулинскую центральную районную больницу, ему была оказана необходимая помощь. В ходе расследования задержанный представился гражданином Ирана Замани Мираскером Мирага, 1981 года рождения. При обыске его сумки были обнаружены 11 килограммов 770 граммов наркотических веществ.

Об инциденте была проинформирована иранская сторона.

В целях выявления и задержания других нарушителей границы территория вдоль государственной границы, где произошел инцидент, была перекрыта.

По факту в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1, 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджана.

В настоящее время сотрудники прокуратуры и ГПС продолжают совместные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

(Перевод: Турал Гараджаев)