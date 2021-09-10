Обвиняемый в получении взятки руководитель азербайджанского сайта арестован на 3 месяца

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районном суде 10 сентября было рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении руководителя сайта Аzadinfo.az Махира Алекперли (Хаттаб), обвиняемого в получении взятки.

Как сообщает в пятницу Trend, суд удовлетворил ходатайство, и в отношении Алекперли были избрана мера пресечения в виде ареста сроком три месяца.

Напомним, что Алекперли был задержан с поличным сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана вечером 9 сентября при получении взятки в размере двух тысяч манатов у бывшего председателя Бинагадинской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Рамиза Геюшова.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)