В Агдаме возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине мирного жителя
БАКУ /Trend/ - Агдамская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту подрыва на противотанковой мине экскаваторщика Зафара Агаева, сообщает во вторник Trend со ссылкой на надзорное ведомство.
В результате подрыва на противотанковой мине около 01:00 21 сентября в селе Гарвенд Агдамского района водитель экскаватора, принадлежащего ООО Körpü-Bina-Tikinti, выполнявший строительные работы, получил телесные повреждения различной степени тяжести.
Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены другие процессуальные действия.
По факту Агдамская районная прокуратура проводит расследование.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Баку прошла церемония по случаю завершения совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана (ФОТО/ВИДЕО)
Международный центр Низами Гянджеви провел 21-ю встречу высокого уровня на тему «Что означает мир и стабильность в 21 веке?» (ВИДЕО)
На Бакинском олимпийском стадионе пройдет финал конкурса красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan 2021
Генералы из Азербайджана, Турции и Пакистана наблюдали за ходом учений «Три брата – 2021» (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совместно с ПРООН создаются малые предприятия для граждан с ограниченными возможностями