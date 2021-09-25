МВД Азербайджана опровергло утверждения в соцсетях об оказанном на гражданина физическом давлении

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная в социальных сетях о якобы оказанном на гражданина физическом давлении при задержании, не соответствует действительности, сказал в субботу Trend начальник отдела по связям с общественностью МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

«Сотрудники полиции не оказывали физического давления на гражданина, а пытались помешать ему, когда он хотел нанести увечья себе и окружающим. По факту проводится расследование», - сказал Гаджиев.

Отметим, что ранее один из пользователей сообщил в соцсетях, что сотрудники полиции избили водителя на глазах у его детей-школьников.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)