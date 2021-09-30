Азербайджанский пограничник подорвался на мине в Зангиланском районе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский пограничник в четверг подорвался на мине в Зангиланском районе.

Как сообщили в четверг Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы ГПС Азербайджана, младший сержант Назарханлы Эльгюн Эльхан оглу 30 сентября около 15:00 во время движения к боевому пункту несения службы на территории Зангиланского района подорвался на противопехотной мине и получил ранение.

После оказания первой медицинской помощи военнослужащий был эвакуирован вертолетом в военный госпиталь в селе Ахмедбейли Физулинского района и находится под врачебным контролем.

(Перевод: Турал Гараджаев)