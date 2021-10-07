МВД Азербайджана выявило факты незаконного хранения оружия (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провели спецоперации по выявлению и изъятию незаконно хранимого огнестрельного оружия, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате спецопераций за незаконное хранение оружия в городе Хырдалан Абшеронского района был задержан неоднократно судимый житель Бардинского района Бабек Исбандияров. При обыске у него были обнаружены и изъяты пистолет Макарова и три патрона к нему.

В результате другой спецоперации в городе Ширван был задержан неоднократно судимый Мазахир Асланов. При обыске у него были обнаружены и изъяты револьвер и пять патронов к нему.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК. Решением Наримановского районного суда в отношении Исбандиярова и Асланова избрана мера пресечения в виде ареста, расследование по данным фактам продолжается.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)