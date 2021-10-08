В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы
БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов.
Как сообщили в пятницу Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского РОП совместно с соответствующими структурами Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию, на территории города Шуша и села Дашалты были обнаружены один автомат, три мины, 30 гранат, семь ПТРК "Фагот", 12 снарядов к гранатомету, шесть - к миномету, 11 запалов УЗРГМ, 7 380 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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