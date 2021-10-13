Обнародованы имена пострадавших в тяжелом ДТП с автобусом в Баку - Список

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена 16 человек, пострадавших в результате столкновения автобуса с грузовиком в Баку и госпитализированных в городскую клиническую больницу №3, сообщает в среду Trend.

В это медучреждение доставлены восемь женщин и восемь мужчин.

Пострадавшие Мамедова Гюльшан Аледдин гызы (1967 года рождения), Мамедов Эмин Тельман оглу (1999), Агаева Айгюль Самед гызы (1984), Алиева Зарифа Исмаил гызы, Нагиева Багдагюль Наги гызы (1964) помещены в реанимационное отделение.

Гасанов Нариман Адыширин оглу (1983), Асадова Матанат Нурулла гызы (1962), Садыхова Егяна Энвер гызы (1960) и Мансурова Самира Вагиф гызы (1972) с травмами различной степени тяжести помещены в отделение травматологии.

Рзаев Сардар Рза оглу (1979), Гусейнов Эльдар Гаджибаба оглу (1962), Эйвазова Самира Сергей гызы (1986), Ибрагимов Орхан Салам оглу (1985), Зейналабдинов Рамиз Вюсал оглу (1975), Тагиев Сурет Нусрет оглу (1993) и Мамедов Эльвин Закир оглу (1992) получили легкие травмы. После оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой.

Отметим, что тяжелое ДТП произошло на Сураханской круговой развязке. По предварительной информации, в результате погибли пять и госпитализирован с различными травмами 21 человек (11 мужчин и 10 женщин).

Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве, грузовик Mercedes с номерными знаками 99 DH 343, двигавшийся в направлении поселка Мардакян, столкнулся с пассажирским автобусом (с номерными знаками 10 TH 116), находившимся во временной эксплуатации Ayshan LTD и курсировавшим по маршруту №171.

После столкновения с грузовиком автобус перевернулся.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)