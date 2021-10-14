В результате армянского теракта азербайджанский военнослужащий стал шехидом - заявление минобороны

БАКУ /Trend/ - Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, в очередной раз совершили террористический акт.

Как сообщили Trend в пресс-службе минобороны Азербайджана, в результате снайперского огня, открытого незаконными армянскими вооруженными отрядами 14 октября в 18:15, стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии Гамзаев Афган Бахрам оглу.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким шехида.

Для расследования этого террористического акта направлен запрос в Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

Этот террористический акт, совершенный незаконными армянскими вооруженными отрядами, которым покровительствует Армения, во время встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Минске при посредничестве России, является целенаправленной провокацией. В то же время это является очередным доказательством политики Армении преднамеренно обострить ситуацию в регионе, препятствовать выполнению положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и бросить тень на деятельность российских миротворцев.