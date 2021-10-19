Журналист Эльнур Ашрафоглу скончался от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Несмотря на усилия врачей, заразившийся коронавирусом журналист, заместитель генсека Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Ашрафоглу во вторник скончался от коронавируса.

Об этом сообщили Trend в медучреждении Yeni Klinika.

Отметим, что журналист Эльнур Ашрафоглу заразился коронавирусом в начале сентября. Сначала он проходил лечение в домашних условиях, а затем был госпитализирован в медучреждение "Ени клиника". В начале октября он был отключен от аппарата ЭКМО.