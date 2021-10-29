Сильный пожар произошел в жилом доме в Барде (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - На проспекте Гейдара Алиева в городе Барда произошел сильный пожар в одноэтажном жилом доме, где проживают 13 семей.
Как сообщает Trend, жители дома были эвакуированы, пострадавших нет.
На место происшествия привлечены пять машин и большое количество живой силы Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
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