В Баку сильный ветер с корнем вырвал деревья (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку сильный ветер с корнем вырвал деревья, сообщает в среду Trend.

На территории Национальной академии наук в Ясамальском районе ветер повалил два дерева, которые повредили бордюры для тротуара во дворе НАНА.

Отметим, что сильный ветер в Баку начался сегодня днем.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)