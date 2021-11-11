Сильный ветер в Баку нанес ущерб автомобилям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер в Баку повалил деревья, в результате чего нанесен ущерб 10 автомобилям.

Об этом сообщили в четверг Trend в Хозяйственном объединении по озеленению Исполнительной власти г. Баку.

Было отмечено, что в целом ветер повалил в столице 93 дерева.

В настоящее время продолжается работа по устранению последствий сильного ветра.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова)