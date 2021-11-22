Сотрудник ОАО "Азеришыг" подорвался на мине
БАКУ /Trend/ - В Лачинском районе Азербайджана подорвался на мине сотрудник ОАО "Азеришыг".
Как сообщает Trend, инцидент произошел в селе Гулябирд.
Житель Билясуварского района Абилов Махир Рамиз оглу (1988 года рождения) при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине.
Пострадавшему ампутировали правую ногу.
По факту ведется расследование.
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