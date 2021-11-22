Сотрудник ОАО "Азеришыг" подорвался на мине (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 21 ноября 2021 года в прокуратуру Лачинского района поступила информация о том, что сотрудник ОАО «Азеришиг», житель Билясуварского района, Абилов Махир Рамиз оглу, 1988 года рождения, получил ранение в результате подрыва на мине при исполнении служебных обязанностей на территории села Гулябирд района.

Как сообщает Trend со ссылкой на прокуратуру, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, произвели другие процессуальные действия.

Правая нога Махира Абилова была ампутирована ниже щиколотки в результате подрыва на мине на указанном участке.

По факту в прокуратуре Лачинского района ведется расследование.