Сотрудник ОАО "Азеришыг" подорвался на мине (версия 2)
БАКУ /Trend/ - 21 ноября 2021 года в прокуратуру Лачинского района поступила информация о том, что сотрудник ОАО «Азеришиг», житель Билясуварского района, Абилов Махир Рамиз оглу, 1988 года рождения, получил ранение в результате подрыва на мине при исполнении служебных обязанностей на территории села Гулябирд района.
Как сообщает Trend со ссылкой на прокуратуру, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, произвели другие процессуальные действия.
Правая нога Махира Абилова была ампутирована ниже щиколотки в результате подрыва на мине на указанном участке.
По факту в прокуратуре Лачинского района ведется расследование.
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