Прапорщик ВС Азербайджана скончался в результате несчастного случая (версия 2)

(первая версия в 10:59)

БАКУ /Trend/ - Прапорщик азербайджанской армии Гусейнов Шахин Шамисаддин оглу скончался в результате несчастного случая. Он упал со скалы во время отпуска, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В связи с инцидентом проводится расследование, сообщает ведомство.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)