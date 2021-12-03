В Каспийском море были обнаружены и извлечены из воды человеческие останки - SOCAR

БАКУ /Trend / - В Каспийском море были обнаружены и извлечены из воды человеческие останки.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, труп был найден некоторое время назад, однако его личность не установлена. Ведется расследование.

Ахмедов также добавил, что это не сотрудник SOCAR, который пропал без вести.

Отметим, что электромонтер SOCAR Намазов Мурсал Гасанали оглу пропал без вести на Нефтяных Камнях. Последний раз его видели на рабочем месте первого декабря около 05:45.

По периметру площадки, а также в общежитии, где он жил, были проведены поиски, привлечены корабли, водолазы и вертолеты.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)