Агентство по разминированию Азербайджана распространило информацию о подрыве на мине вблизи города Шуша двух человек

БАКУ /Trend/ - Агентство по разминированию Азербайджана распространило информацию о подрыве сегодня на мине вблизи города Шуша двух человек.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на отдел по работе с прессой и связям с общественностью Агентства, на территории, где не проводились операции по разминированию, находящейся в 1300 метрах от села Дашалты города Шуша, погибли, подорвавшись на мине, два человека – Ханатов Орхан Норим оглу (1999) и Гандиев Вюсал Фируддин оглу (1993).

«Это произошло 9 декабря около 08:30. Группа Агентства по разминированию эвакуировала тела погибших с заминированной территории и передала их по назначению. Погибшие были сотрудниками строительной компании, которая проводила работы по восстановлению и созиданию в селе Дашалты. По итогам предварительного расследования, проведенного Агентством, трагедия произошла в результате разрыва мины-"сюрприза", установленной армянской стороной. Под противопехотную мину была подложена противотанковая мина, что вызвало более сильный взрыв и привело к гибели людей. Это еще один наглядный пример террористических намерений армянской стороны», - говорится в сообщении Агентства.

(Перевод: Кямаля Сеидова)