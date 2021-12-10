Военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана скончался от сердечного приступа
БАКУ /Trend/ - 10 декабря, около 10:30, по предварительной версии, из-за сердечного приступа, ухудшилось самочувствие военнослужащего действительной сверхсрочной службы отдельной пограничной дивизии "Газах" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана старшего сержанта Мамедзаде Парвиза Баба оглу (1995 года рождения) в воинской части, где он служил, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГПС.
"Несмотря на то, что были приняты незамедлительные меры по доставке Мамедзаде в Газахскую центральную районную больницу, он скончался по дороге в медучреждение. В настоящее время принимаются меры по установлению причины смерти военнослужащего", - говорится в сообщении ГПС.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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