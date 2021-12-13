В Баку произошло массовое пищевое отравление
БАКУ /Trend/ - В Баку произошло массовое отравление донером.
Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы Клинического медцентра Эльнур Хидаятоглу.
"Восемь человек, в числе которых 16-летний подросток, утром были помещены в токсикологическое отделение Медцентра. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести. Все эти люди купили донер в разные часы в донерной перед торговым центром "28 Mall", - сказал Хидаятоглу.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)
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