В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие и раненые

БАКУ /Trend/ - На трассе Карс-Эрзурум в Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

Как передает Trend со ссылкой на местные СМИ, из-за плохих погодных условий и ограниченной видимости на дороге водитель не справился с управлением. В результате автобус опрокинулся в кювет. По предварительным данным, скончались 3 человека, еще 10 человек получили ранения, в том числе три в тяжелом состоянии были доставлены в ближайшие больницы.

К месту происшествия привлечены сотрудники соответствующих ведомств, в том числе спасатели.