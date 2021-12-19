В Хырдалане произошел пожар в жилом здании, 10 человек эвакуированы

Происшествия 19 декабря 2021 21:51 (UTC+04:00)
В Хырдалане произошел пожар в жилом здании, 10 человек эвакуированы

БАКУ /Trend/ - В городе Хырдалан Абшеронского района произошел пожар в девятиэтажном жилом здании, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

Согласно информации, сгорели бытовые отходы на площади 3 кв.м. на седьмом этаже здания. В результате пожара 10 жителей здания были эвакуированы в безопасное место.

Прибывшие на место происшествия подразделения пожарной охраны потушили огонь.

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