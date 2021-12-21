Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате удара током

Происшествия 21 декабря 2021 18:31 (UTC+04:00)
Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате удара током

БАКУ / Trend / - Военнослужащий азербайджанской армии Насиров Аждар Мушфиг оглу погиб в результате удара током по неосторожности, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Ведется расследование.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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