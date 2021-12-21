Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате удара током (версия 2)
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БАКУ / Trend / - Военнослужащий азербайджанской армии Насиров Аждар Мушфиг оглу погиб в результате удара током по неосторожности, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Ведется расследование.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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