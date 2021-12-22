В ресторане Qoç ət в Баку произошел пожар (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В ресторане Qoç ət на улице Д. Хандана в Бинагадинском районе Баку произошел пожар, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.
"На место прибыли подразделения противопожарной охраны МЧС. Благодаря их оперативным действиям пожар был быстро локализован и потушен. По предварительной информации, возгорание произошло в вентиляционной системе", - говорится в сообщении МЧС.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Кыргызстан избран в Оценочный орган Межправкомитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия
В Азербайджане состоялись учебно-методические сборы офицеров по работе с личным составом и психологов (ФОТО)
Ностальгия! В Баку прозвучали хиты легендарной группы "Караван" - творческий вечер Микаила Векилова (ВИДЕО, ФОТО)
Старейшие представители малочисленных народов, встречавшиеся с Президентом Ильхамом Алиевым, дали интервью AzTV
В список приоритетов Азербайджана до 2030 г. также входит развитие культурных и творческих отраслей - Анар Керимов