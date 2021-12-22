В ресторане Qoç ət в Баку произошел пожар (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ресторане Qoç ət на улице Д. Хандана в Бинагадинском районе Баку произошел пожар, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

"На место прибыли подразделения противопожарной охраны МЧС. Благодаря их оперативным действиям пожар был быстро локализован и потушен. По предварительной информации, возгорание произошло в вентиляционной системе", - говорится в сообщении МЧС.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)