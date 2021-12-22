Сотрудник Бакметрополитена скончался на рабочем месте
БАКУ /Trend/ - Электромеханик участка по водоснабжению электромеханической службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Эльдар Сулейманов, 1965 года рождения, скончался на рабочем месте, сообщили в среду Trend в ЗАО.
"В 07:55 22 декабря он почувствовал себя плохо на станции метро "Элмляр Академиясы". Сулейманову была оказана первая медицинская помощь. Однако он скончался до приезда бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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