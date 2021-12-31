Два человека отравились дымом в результате пожара в жилом доме в Баку
БАКУ /Trend/ - В Насиминском районе города Баку произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.
Согласно информации, результате пожара два человека отравились дымом и были госпитализированы. Также 15 человек были эвакуированы на безопасную территорию.
Прибывшие на место происшествия подразделения пожарной охраны потушили огонь.
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