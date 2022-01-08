В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием

Происшествия 8 января 2022 16:15 (UTC+04:00)
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием

БАКУ /Trend/ - В Баку сотрудник полиции погиб в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием, сообщает в субботу Trend.

Инцидент произошел 8 января в ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV).

Сотрудник отдела охраны ЗАО младший сержант полиции Я.Ингилабзаде во время службы выстрелил в себя по неосторожности из табельного оружия. В результате он скончался на месте происшествия.

В пресс-службе МВД Азербайджана подтвердили Trend этот факт.

В связи с инцидентом проводится расследование.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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