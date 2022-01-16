В Зангилане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - 16 января в 49 километрах северо-восточнее станции Ордубад на территории Зангилана произошло землетрясение.

Как передает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА, подземные толчки были зафиксированы в 07:25 по местному времени. Очаг залегал на глубине шести километров.

Магнитуда землетрясения составила 5 баллов в эпицентре и до 3-4 балла в прилегающих районах.