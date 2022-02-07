Пожар в одном из бакинских заведений общепита потушен (Версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Потушен пожар в одном из заведений общепита на территории Наримановского района Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Было отмечено, что в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на объекте в Наримановском районе Баку.
На место происшествия были немедленно отправлены противопожарные силы МЧС. Пожар был потушен.
В связи с происшествием будет предоставлена дополнительная информация, говорится в сообщении МЧС.
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