В Гаджигабуле произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Гаджигабульском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщили Trend в понедельник в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук, в 17:56 по местному времени в Гаджигабульском районе в 11 километрах к западу от станции Али-Байрамлы произошло землетрясение.

Подземные толчки не ощущались.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)