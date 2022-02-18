Распространились кадры тяжелого ДТП на трассе Баку-Губа (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП с участием автомобиля Mercedes на участке трассы Баку-Губа, проходящем через Сумгайыт, погибли три члена одной семьи - Сеймур Фикрет оглу Алиев, 1988 года рождения, его жена Алекперова Фидан, 1999 года рождения, и их сын Хамза, 2021 года рождения.

Они ехали в Гусар на похороны своих родственников.

Представляем вниманию читателей фото с места ДТП.

(Автор: Асиф Мехман. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)