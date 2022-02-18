В Тертере произошел взрыв мины, два человека получили ранения (Дополнено)
Дополнено (первая версия опубликована в 15:12)
БАКУ /Trend/ - 18 февраля в Тертерском районе произошел взрыв мины, пострадали два человека.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана, взрыв произошел на территории, где не проводились операции по разминированию.
Пострадавшие в результате взрыва Сафаров Алышан Шариф оглу (1963 года рождения) и Сафаров Фаиг Исмаил оглу (1965 года рождения) получили ранения различной степени тяжести. Они были немедленно госпитализированы. Установлено, что пострадавшие являются сотрудниками Дорожно-эксплуатационного управления №42.
По факту соответствующими органами проводится расследование.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Представитель Азербайджана на "Евровидении 2022" Надир Рустамли: Я не могу ответить лично каждому (ФОТО)
Турция продолжает поддерживать правое дело своих друзей и братьев, таких как Азербайджан - Хулуси Акар
ЕРЦ Молодежного Форума ОИС провел начальный этап Международного Чемпионата Дебатов в Азербайджане (ФОТО)
Планируется восстановить гранатоводство на освобожденных территориях Азербайджана - глава ассоциации
«Рост числа случаев мошенничества связан с развитием электронной коммерции в целом»: Севиндж Алиева, руководитель Департамента Платежных карт AccessBank
Азербайджан заинтересован в привлечении инструментов исламского финансирования - Конфедерация предпринимателей
Президент Ильхам Алиев: Мы ни от кого не получили ни маната помощи на возрождение Карабаха и Зангезура
Президент Ильхам Алиев предупредил чиновников: Высокая должность– это не большая привилегия, а большая ответственность
Президент Ильхам Алиев: Необходимо тщательно проанализировать ситуацию в регионах и обратить особое внимание на существующие проблемы
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав Низаминского, Наримановского и Кюрдамирского районов (ФОТО/ВИДЕО)
Зангезурский коридор соединит тюркоязычные страны как стратегически, так и экономически - Орхан Мамедов
Достигнутые результаты - показатель развития батутной гимнастики в Азербайджане - член Техкомитета FIG Дмитрий Поляруш
Правительство Азербайджана сотрудничает с Агентством по развитию МСБ для создания новых инструментов поддержки бизнеса