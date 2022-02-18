В Тертере произошел взрыв мины, два человека получили ранения (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 18 февраля в Тертерском районе произошел взрыв мины, пострадали два человека.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана, взрыв произошел на территории, где не проводились операции по разминированию.

Пострадавшие в результате взрыва Сафаров Алышан Шариф оглу (1963 года рождения) и Сафаров Фаиг Исмаил оглу (1965 года рождения) получили ранения различной степени тяжести. Они были немедленно госпитализированы. Установлено, что пострадавшие являются сотрудниками Дорожно-эксплуатационного управления №42.

По факту соответствующими органами проводится расследование.

(Перевод: Нубар Кулузаде)